TROIS FEMMES, TROIS DESTINS, UN COMBAT PARTAGE Sally, jeune domestique avec qui la vie n'a pas été tendre, entend le discours d'une militante pour le droit de vote des femmes, lady Hill. C'est une révélation : la cause des suffragettes devient la sienne - même si ce combat menace son emploi, ses amitiés, et sa sécurité. Edith, issue de la classe moyenne, quitte petit à petit au contact de lady Hill le mouvement des suffragistes pour rejoindre les suffragettes, bien plus radicales... Lady Geraldine Hill, membre de la haute société, est prête à tout pour faire triompher la cause du vote des femmes. Lorsqu'elle se rend compte qu'on lui épargne la prison à cause de son titre, elle décide de se faire passer pour une femme du peuple, afin de révéler au grand jour l'injustice des sanctions infligées aux suffragettes. Et tant pis pour les conséquences. Paru en 1911, Suffragette Sally est le seul texte de fiction à avoir été écrit sur le vif par une militante pour le droit de vote des femmes.