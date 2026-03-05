Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Suffragette Sally

Gertrude Colmore

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TROIS FEMMES, TROIS DESTINS, UN COMBAT PARTAGE Sally, jeune domestique avec qui la vie n'a pas été tendre, entend le discours d'une militante pour le droit de vote des femmes, lady Hill. C'est une révélation : la cause des suffragettes devient la sienne - même si ce combat menace son emploi, ses amitiés, et sa sécurité. Edith, issue de la classe moyenne, quitte petit à petit au contact de lady Hill le mouvement des suffragistes pour rejoindre les suffragettes, bien plus radicales... Lady Geraldine Hill, membre de la haute société, est prête à tout pour faire triompher la cause du vote des femmes. Lorsqu'elle se rend compte qu'on lui épargne la prison à cause de son titre, elle décide de se faire passer pour une femme du peuple, afin de révéler au grand jour l'injustice des sanctions infligées aux suffragettes. Et tant pis pour les conséquences. Paru en 1911, Suffragette Sally est le seul texte de fiction à avoir été écrit sur le vif par une militante pour le droit de vote des femmes.

Par Gertrude Colmore
Chez Eyrolles

|

Auteur

Gertrude Colmore

Editeur

Eyrolles

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Suffragette Sally par Gertrude Colmore

Commenter ce livre

 

Suffragette Sally

Gertrude Colmore trad. Marie-Hélène Dumas

Paru le 05/03/2026

375 pages

Eyrolles

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023460
9782416023460
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.