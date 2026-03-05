Optimisez votre cerveau

Fatigue mentale, troubles de la concentration, sautes d'humeur... Et si tout venait de la façon dont vous prenez soin de votre cerveau ? Les dernières recherches le confirment : notre bien-être physique, émotionnel et relationnel dépend directement de la santé de notre matière grise. Pourtant, nous ignorons souvent ce qu'il faudrait faire - ou éviter - pour en prendre soin. Dans ce guide clair et accessible, la docteure Clara Doran vous révèle les meilleures stratégies pour entretenir et optimiser le fonctionnement de votre cerveau au quotidien. Alimentation, sommeil, activité physique, relations sociales, gestion du stress... Chaque choix que nous faisons a un impact sur notre équilibre intérieur. Ce livre est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à retrouver de l'énergie, de la clarté d'esprit et une stabilité émotionnelle. A travers 13 leçons concrètes, vous serez à même de comprendre les mécanismes cérébraux, déjouer les pièges du quotidien et mobiliser vos ressources même dans les moments difficiles de la vie. Prenez soin de votre cerveau et il prendra soin de vous !