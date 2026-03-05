Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Optimisez votre cerveau

Clara Doran

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fatigue mentale, troubles de la concentration, sautes d'humeur... Et si tout venait de la façon dont vous prenez soin de votre cerveau ? Les dernières recherches le confirment : notre bien-être physique, émotionnel et relationnel dépend directement de la santé de notre matière grise. Pourtant, nous ignorons souvent ce qu'il faudrait faire - ou éviter - pour en prendre soin. Dans ce guide clair et accessible, la docteure Clara Doran vous révèle les meilleures stratégies pour entretenir et optimiser le fonctionnement de votre cerveau au quotidien. Alimentation, sommeil, activité physique, relations sociales, gestion du stress... Chaque choix que nous faisons a un impact sur notre équilibre intérieur. Ce livre est une invitation à vous reconnecter à vous-même, à retrouver de l'énergie, de la clarté d'esprit et une stabilité émotionnelle. A travers 13 leçons concrètes, vous serez à même de comprendre les mécanismes cérébraux, déjouer les pièges du quotidien et mobiliser vos ressources même dans les moments difficiles de la vie. Prenez soin de votre cerveau et il prendra soin de vous !

Par Clara Doran
Chez Eyrolles

|

Auteur

Clara Doran

Editeur

Eyrolles

Genre

Développement de la mémoire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Optimisez votre cerveau par Clara Doran

Commenter ce livre

 

Optimisez votre cerveau

Clara Doran trad. Valérie Espinasse

Paru le 05/03/2026

160 pages

Eyrolles

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022883
9782416022883
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.