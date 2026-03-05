L'anxiété et la dépression 100 % illustré

Crise d'angoisse, phobie, anxiété généralisée ou bien épisode dépressif... Ce sont autant de manifestations que nous ou un proche avons pu connaître lors d'un passage de vie éprouvant, et pour lesquelles nous avons peut-être reçu un traitement. Mais soulager les symptômes ne suffit pas : il faut plonger sous la surface du problème et chercher à mieux comprendre l'anxiété et la dépression pour enfin s'apaiser véritablement et durablement ! Un trouble anxieux ou dépressif peut avoir plusieurs origines : de vieilles colères interdites, des tristesses jamais exprimées, des peurs qui nous ont figés ou d'autres noeuds émotionnels toujours actifs en souterrain... Cet ouvrage, étayé par de nombreuses illustrations douces et gaies, décortique le fonctionnement des émotions qui nous traversent et nous bouleversent. Comment leur refoulement peut-il nous impacter ? Comment dénouer les blocages émotionnels ? Ce livre 100 % illustré propose des pistes concrètes pour apaiser le quotidien et prendre soin des blessures plus profondes, afin de retrouver un équilibre émotionnel durable.