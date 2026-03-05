Inscription
#Comics

Young Hellboy

Mike Mignola

ActuaLitté
La jeunesse de Hellboy après son arrivée sur Terre n'avait été - jusqu'alors - que peu abordée. Mike Mignola & Tom Sniegoski associés à Craig Rousseau remédient à cela avec fraîcheur et brio, dans un premier récit complet. Echoués sur une île étrange alors qu'ils faisaient route vers un site de fouilles en Amérique du Sud, Hellboy et le professeur Bruttenholm sont confrontés à des monstres sur terre, sur mer et dans les airs ! Ils sont sauvés par un inconnu, mais ils ne sont pas en sécurité pour autant ! Un ancien mal que l'île protège est sur le point de se réveiller...

Par Mike Mignola
Chez Delcourt

|

Auteur

Mike Mignola

Editeur

Delcourt

Genre

Comics divers

Young Hellboy

Mike Mignola

Paru le 19/03/2026

Delcourt

15,95 €

9782413094074
