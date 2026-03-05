Le retour du Dahul

Les Légendaires - Missions propose des one-shots de récits inédits de BD, dessinés par Philippe " Noob " Cardona. Les Légendaires sont de passage dans la région natale de Razzia. On leur apprend qu'une malédiction touche le village : des girawas, et même des fermiers, disparaissent mystérieusement, ce qui sème la terreur au sein de la population locale. Pourrait-ce être l'oeuvre du Dahul, un monstre invisible mythique qui hante les cauchemars de Razzia depuis sa tendre enfance ? Les Légendaires vont devoir tirer cette histoire au clair.