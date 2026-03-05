Inscription
En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Le retour du Dahul

Patrick Sobral

Les Légendaires - Missions propose des one-shots de récits inédits de BD, dessinés par Philippe " Noob " Cardona. Les Légendaires sont de passage dans la région natale de Razzia. On leur apprend qu'une malédiction touche le village : des girawas, et même des fermiers, disparaissent mystérieusement, ce qui sème la terreur au sein de la population locale. Pourrait-ce être l'oeuvre du Dahul, un monstre invisible mythique qui hante les cauchemars de Razzia depuis sa tendre enfance ? Les Légendaires vont devoir tirer cette histoire au clair.

Par Patrick Sobral
Chez Delcourt

Auteur

Patrick Sobral

Editeur

Delcourt

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Le retour du Dahul

Patrick Sobral

Paru le 26/03/2026

48 pages

Delcourt

11,50 €

9782413092094
