La Bretagne pour les nuls

Jean-Yves Paumier

Avec les Nuls, la Bretagne n'a pas fini de vous suprendre ! Cap sur la Bretagne ! Vous êtes Breton d'origine, d'adoption ou de coeur ? Vous pensez déjà bien connaître cette région, ou vous voulez la découvrir ? Alors ce livre est fait pour vous ! D'où viennent les premiers Bretons ? La forêt de Brocéliande, mythe ou réalité ? Quel rôle la duchesse Anne a-t-elle joué pour maintenir l'indépendance bretonne ? Saviez-vous que le premier dictionnaire français était... breton ? De l'histoire de ce territoire têtu qui résista à tous les envahisseurs jusqu'au débat sur le rattachement de la Loire-Atlantique, en passant par les mystérieuses légendes sans lesquelles la Bretagne ne serait pas la Bretagne, ce livre vous invite à un voyage inédit au coeur d'une région attachante. La Bretagne n'aura bientôt plus de secret pour vous !

Par Jean-Yves Paumier
Chez First

|

Auteur

Jean-Yves Paumier

Editeur

First

Genre

Bretagne

La Bretagne pour les nuls

Jean-Yves Paumier

Paru le 05/03/2026

461 pages

First

12,95 €

9782412103166
© Notice établie par ORB
