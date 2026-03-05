Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Demoiselle d'honneur à louer

Meghan Quinn

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ELLE VEUT A TOUT PRIX PARTICIPER AU MARIAGE DU SIECLE. IL DOIT S'ATTIRER LES FAVEURS DU PERE DE LA MARIEE. JOUER LES FAUX COUPLES SEMBLE ETRE LA MEILLEURE IDEE. Dès qu'elle foule le sable de Bora Bora, Maggie se promet une chose : ne pas travailler. Après des années de dur labeur en tant qu'organisatrice de mariage, se prélasser à l'ombre des palmiers s'apparente à un rêve... qui tourne rapidement au cauchemar quand elle tombe sur Brody. L'homme qu'elle déteste, et accessoirement, le meilleur ami de son frère. Lorsqu'elle apprend qu'il est sur l'île pour assister au " mariage du siècle ", les bonnes résolutions de la jeune femme s'envolent. Elle décide de se faire passer pour sa petite amie auprès du père de la mariée, qui lui propose alors de jouer les demoiselles d'honneur. Maggie accepte, car participer à un tel évènement serait une occasion en or pour son entreprise. Mais alors que la cérémonie approche et que le sort s'acharne contre eux, cette histoire de faux couple pourrait bien faire s'écrouler les affaires de Maggie - et son coeur avec. Traduit de l'anglais par Elsa Ganem

Par Meghan Quinn
Chez Saxus Romance

|

Auteur

Meghan Quinn

Editeur

Saxus Romance

Genre

Comédie romantique et humorist

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Demoiselle d'honneur à louer par Meghan Quinn

Commenter ce livre

 

Demoiselle d'honneur à louer

Meghan Quinn trad. Elsa Ganem

Paru le 05/03/2026

528 pages

Saxus Romance

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782387400000
9782387400000
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.