Demoiselle d'honneur à louer

ELLE VEUT A TOUT PRIX PARTICIPER AU MARIAGE DU SIECLE. IL DOIT S'ATTIRER LES FAVEURS DU PERE DE LA MARIEE. JOUER LES FAUX COUPLES SEMBLE ETRE LA MEILLEURE IDEE. Dès qu'elle foule le sable de Bora Bora, Maggie se promet une chose : ne pas travailler. Après des années de dur labeur en tant qu'organisatrice de mariage, se prélasser à l'ombre des palmiers s'apparente à un rêve... qui tourne rapidement au cauchemar quand elle tombe sur Brody. L'homme qu'elle déteste, et accessoirement, le meilleur ami de son frère. Lorsqu'elle apprend qu'il est sur l'île pour assister au " mariage du siècle ", les bonnes résolutions de la jeune femme s'envolent. Elle décide de se faire passer pour sa petite amie auprès du père de la mariée, qui lui propose alors de jouer les demoiselles d'honneur. Maggie accepte, car participer à un tel évènement serait une occasion en or pour son entreprise. Mais alors que la cérémonie approche et que le sort s'acharne contre eux, cette histoire de faux couple pourrait bien faire s'écrouler les affaires de Maggie - et son coeur avec. Traduit de l'anglais par Elsa Ganem