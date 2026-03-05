Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le grand grimoire des fées et des lutins

Kévin Piranio, Véronique Lépinay

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bien plus qu'une simple encyclopédie du merveilleux, ce grimoire est un ouvrage pratique qui vous permettra de vous connecter aux esprits de la nature, de connaître tous leurs secrets et ainsi révéler la magie qui sommeille en vous. Au fil des pages, vous trouverez les clés dont vous avez besoin afin de vous épanouir sur votre chemin de vie. Vous découvrirez ainsi : Les caractéristiques des différents esprits de la nature, leurs énergies et comment entrer en contact avec eux. Comment se reconnecter à votre enfant intérieur pour cultiver la joie, la créativité et laisser la magie entrer dans vos vies. Des outils, des astuces, des exercices, des conseils, des méditations, des protocoles énergétiques ou encore des rituels utiles à toutes les situations. Des guidances et un oracle divinatoire pour vous éclairer sur vos problématiques. Riche, bienveillant et accessible, cet ouvrage deviendra un allié indispensable pour retrouver une âme légère et sereine, et un mieux-être général, jour après jour. Alors, êtes-vous prêt à partir dans une aventure magique à la rencontre de vous-même ?

Par Kévin Piranio, Véronique Lépinay
Chez Editions Contre-Dires

|

Auteur

Kévin Piranio, Véronique Lépinay

Editeur

Editions Contre-Dires

Genre

Magie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le grand grimoire des fées et des lutins par Kévin Piranio, Véronique Lépinay

Commenter ce livre

 

Le grand grimoire des fées et des lutins

Kévin Piranio, Véronique Lépinay

Paru le 19/03/2026

384 pages

Editions Contre-Dires

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386901010
9782386901010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.