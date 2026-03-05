Le Langage secret de l'obscurité

Accueillez l'obscurité et percez les secrets de votre monde intérieur Votre ombre est le refuge intime des ressentis et des expériences que vous avez enfouis. Elle fait partie de vous et ne désire qu'une chose : être accueillie et reconnue. Grâce à ce coffret, découvrez les récits et les croyances qui vous empêchent de vivre pleinement. A l'aide de messages éclairants et de leçons pour apprendre à mieux connaître votre part d'ombre, vous développerez les compétences nécessaires pour confronter et intégrer les aspects refoulés de votre personnalité. Chaque carte contient un message sacré et une opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même, proposant ainsi une voie de libération et de connaissance personnelle qui vous guidera vers la guérison et la complétude. Entrez dans le royaume de l'ombre et libérez la puissance de votre authenticité. Ce coffret contient : - Un livre de 248 pages tout en couleurs. - 45 cartes oracle. - Un sac satiné pour les protéger.