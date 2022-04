Depuis son élection, le pape François nous demande de vivre "une Eglise pauvre pour les pauvres" . En lançant le synode sur la synodalité, il invite à reconnaître ce que les plus pauvres nous apprennent, et à marcher en Eglise sans jamais oublier les plus fragiles. De grands auteurs se réunissent pour répondre à l'appel du pape et ouvrir des pistes accessibles à tous. Oui, il est possible de prendre en compte la parole des pauvres dans l'Eglise ! Cette écoute des plus pauvres renouvelle notre esprit missionnaire. Un ouvrage fondamental pour tous ceux qui veulent s'engager dans la synodalité.