Métamorphoses troyennes

Marta Francia

ActuaLitté
Echappée à l'oubli et réécrite depuis sa genèse, la légende de Troie continue de nourrir les écrits et les représentations artistiques. L'art et la littérature française du xve et du xvie siècles ne font pas exception et font montre d'une imagerie troyenne foisonnante et hétérogène. Partant d'un large corpus d'oeuvres, jamais réunies sous cet angle auparavant, ce livre enquête sur les modalités de survivance du mythe antique et ses formes dans l'art visuel. Quels médiums, formats, techniques artistiques sont employées ? à quelles fins les récits troyens sont-ils repris ? Quel symbolisme se cache derrière chaque création ? Enluminures, peintures, gravures, tapisseries, apparats éphémères : grâce à l'analyse d'oeuvres variées, ce livre étudie la place du cycle troyen en France à la Renaissance, et son inscription dans un processus européen de consolidation et de légitimation nationale, où de nombreux pays et leurs monarques se rattachent aux rescapés troyens. Ainsi, l'essor de ces représentations en France reflète la réappropriation identitaire du récit en tant que mythe de fondation et dynastique.

Chez Presses universitaire François Rabelais

Marta Francia

Presses universitaire François Rabelais

Renaissance

Métamorphoses troyennes

Paru le 16/04/2026

42,00 €

9782386050244
