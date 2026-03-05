Le Lenormand enchanté

Entrez dans l'univers envoutant du Lenormand enchanté, un oracle mystique où chaque carte est un fragment d'histoire, un symbole ancestral chargé de sagesse. Inspiré de l'ésotérisme médiéval, il offre un voyage initiatique au coeur de votre intuition. Grâce à ses 36 cartes divinatoires, cet oracle vous accompagnera dans tous les domaines de votre vie : amour, travail, décisions... Chaque tirage devient une rencontre sacrée avec votre guidance intérieure. Le livre vous guide pas à pas à travers l'interprétation des cartes et vous enseigne comment vous relier profondément aux messages de l'invisible. Un oracle sacré, accessible à tous, pour réenchanter votre vie et illuminer votre chemin. Ce coffret contient : - 1 livre de 96 pages tout en couleurs avec des exemples de tirage et tous les outils d'interprétation ; - 36 cartes magnifiquement illustrées ; - 1 sac satiné pour les emmener partout avec vous.