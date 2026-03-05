Inscription
#Roman francophone

Si tu me désires

Helena Hunting

ActuaLitté
Il est mon ennemi d'enfance. Mon insupportable collègue. Mon éternel boulet. Depuis que je suis directrice des relations publiques au sein du Terror de Toronto, ma vie est géniale. J'ai des amies fabuleuses, un job que j'adore. Tout serait parfait, si je n'avais pas à gérer Dallas, l'un des joueurs phares de l'équipe, qui passe son temps à s'attirer des ennuis. Aux yeux de tous, c'est un sportif prodige au sourire éclatant. Aux miens, c'est le monstre qui a jeté mon vélo au fond du lac lorsqu'on était enfants et m'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, quand je suis contrainte de le laisser m'accompagner à la réunion d'anciens élèves de notre lycée, parce qu'il a fait croire au monde entier que nous sortions ensemble, je me promets de lui faire vivre un enfer. Seulement, Dallas est tellement convaincant dans son rôle de petit ami fou amoureux que je commence à me prendre au jeu, au risque de m'y perdre. Traduit de l'anglais par Eléonore Kempler RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Helena Hunting
Chez Roncière

|

Auteur

Helena Hunting

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

Si tu me désires

Helena Hunting trad. Eléonore Kempler

Paru le 05/03/2026

464 pages

Roncière

19,90 €

9782385663018
