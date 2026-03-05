Inscription
#Roman francophone

Collision

Bal Khabra

ActuaLitté
Summer déteste le hockey. Lorsqu'on la force à prendre ce sport comme sujet d'étude pour entrer dans un programme prestigieux, elle est tiraillée entre deux désirs contradictoires : réaliser son rêve de toujours – devenir psychologue du sport – ou rester aussi loin que possible d'une patinoire. Aiden est le capitaine de l'équipe de hockey de l'université de Dalton. Alors qu'une action irréfléchie menace de compromettre toute la saison, son entraîneur lui impose un ultimatum : participer à un projet de recherche étudiant ou être exclu de l'équipe. Obligés de collaborer mais incapables de s'entendre, Summer et Aiden ne cessent de se chamailler... jusqu'à ce que le désir et les sentiments s'en mêlent. Entre une étudiante obsédée par son avenir et un athlète dont toute la vie tourne autour du hockey, il sera impossible d'esquiver la collision.

Par Bal Khabra
Chez PAL

|

Auteur

Bal Khabra

Editeur

PAL

Genre

Romance sexy

Collision

Bal Khabra trad. Chloe Beasley

Paru le 05/03/2026

PAL

8,30 €

ActuaLitté
9782385651305
