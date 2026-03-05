Inscription
L'Ancrage

Isabelle Cerf

Retrouvez votre stabilité sans perdre votre lumière ! Dans un monde qui va à toute vitesse et où il est facile de se disperser, l'ancrage est un véritable retour à soi, une manière de ramener son énergie à l'essentiel pour habiter pleinement sa vie et son corps. Avec ce livre, tu découvriras en quoi il s'agit d'un pilier fondamental pour ton bien-être et pour ton équilibre. Tu apprendras à cultiver des habitudes simples afin de t'ancrer, de te détacher des tensions et de te reconnecter à ton corps, à tes émotions ainsi qu'à l'instant présent. A travers des réflexions profondes et plus de 12 exercices pratiques, tu exploreras les différentes formes d'ancrage - physique, émotionnel, relationnel, énergétique, cyclique... -, pour t'épanouir sans sacrifier ta lumière.

Par Isabelle Cerf
Chez Exergue

Auteur

Isabelle Cerf

Editeur

Exergue

Genre

Esotérisme

L'Ancrage

Isabelle Cerf

Paru le 05/03/2026

144 pages

Exergue

12,90 €

9782385383091
© Notice établie par ORB
