La loutre

Virginie Jobé-Truffer

ActuaLitté
Les loutres sont des animaux malicieux qui captivent autant les enfants que les adultes. Ce nouveau Petit Curieux propose une exploration de leur mode de vie dans la nature, en détaillant leur comportement, leur alimentation et leurs techniques de chasse. Les lecteurs découvriront comment ces animaux nagent avec efficacité, utilisent parfois des outils pour ouvrir des coquillages et interagissent au sein de structures familiales complexes. Saviez-vous que certaines loutres utilisent des outils pour casser des coquillages ou qu'elles entretiennent des liens familiaux très forts ?? Ce documentaire invite les jeunes lecteurs à explorer les rivières, les lacs et les côtes où vivent ces animaux extraordinaires, et à comprendre leur quotidien rempli de jeux, de chasse et d'aventures aquatiques.

Par Virginie Jobé-Truffer
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Virginie Jobé-Truffer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Animaux sauvages

La loutre

Virginie Jobé-Truffer

Paru le 05/03/2026

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

9782384862887
