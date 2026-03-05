Inscription
Les Requins

Virginie Jobé-Truffer

Apprendre en s'amusant, c'est un vrai jeu d'enfant ! Avec cette collection de cahiers d'activités documentaires, les jeunes curieux plongent dans le monde passionnant des requins à travers une multitude de jeux ludiques : mots croisés, quiz, schémas à compléter... Découvrir, comprendre, s'émerveiller : Comment reconnaître un requin ? Qu'est-ce qui rend son corps si exceptionnel ? Comment se reproduit-il ? Autant de questions auxquelles les enfants trouveront réponse tout en s'amusant ! Entre fascination et frisson, ce documentaire met aussi en lumière le côté plus impressionnant du requin : un prédateur fascinant, essentiel à l'équilibre des océans et pourtant souvent mal compris. Et pour aller plus loin, des solutions détaillées en fin d'ouvrage permettent de vérifier ses réponses, approfondir ses connaissances et prolonger le plaisir de la découverte.

Virginie Jobé-Truffer
Chez Grenouille éditions

Auteur

Virginie Jobé-Truffer

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Livres-jeux

Les Requins

Virginie Jobé-Truffer

Paru le 05/03/2026

32 pages

Grenouille éditions

7,90 €

9782384862870
