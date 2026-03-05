Inscription
Toutes les familles sont belles

Tecnoscienza, Francesco Faccia

Un album tendre et inspirant de 56 pagesqui met en scène les animaux pour illustrer la richesse et la diversité des modèles familiaux dans le monde animal. Des familles avec deux mamans, deux papas ou encore des configurations inattendues... autant de reflets bienveillants de notre société moderne. A travers des illustrations captivantes et des histoires pleines de douceur, cet ouvrage aide les enfants à comprendre que l'essentiel n'est pas la forme que prend une famille, mais l'amour, la protection et la sécurité qui permettent à chaque petit de s'épanouir et de grandir heureux.

Par Tecnoscienza, Francesco Faccia
Chez Grenouille éditions

Tecnoscienza, Francesco Faccia

Grenouille éditions

Autres éditeurs (F à J)

Toutes les familles sont belles

Tecnoscienza, Francesco Faccia

Paru le 05/03/2026

56 pages

Grenouille éditions

15,90 €

9782384862801
