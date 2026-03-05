Toutes les familles sont belles

Un album tendre et inspirant de 56 pagesqui met en scène les animaux pour illustrer la richesse et la diversité des modèles familiaux dans le monde animal. Des familles avec deux mamans, deux papas ou encore des configurations inattendues... autant de reflets bienveillants de notre société moderne. A travers des illustrations captivantes et des histoires pleines de douceur, cet ouvrage aide les enfants à comprendre que l'essentiel n'est pas la forme que prend une famille, mais l'amour, la protection et la sécurité qui permettent à chaque petit de s'épanouir et de grandir heureux.