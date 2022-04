151 rhums. Mon tour du monde des bouteilles à goûter absolument, 2e édition

Connaissez-vous le ti'punch ou le CRS (citron, rhum et sucre) élaboré à partir de pur jus de canne frais ? Eh bien, imaginez-vous qu'ils ne représentent qu'une goutte dans un océan de rhum ! Blancs, ambrés ou vieux, ces rhums viennent du monde entier, aussi bien des DOM français, de Cuba ou de la Jamaïque que du Guatemala, du Venezuela ou encore des Philippines. Laissez-vous guider dans cette immense diversité pour un pur moment de bonheur ! Au fil des pages et des bouteilles, l'auteur vous invite avec passion à découvrir la richesse des styles et des arômes ainsi que les distilleries, les hommes et les traditions qui font le rhum.