Les abeilles

Claire Gay

Plongez au coeur de la ruche et découvrez les secrets fascinants des abeilles ! A travers des textes clairs, des anecdotes étonnantes et des illustrations riches en détails, cet ouvrage invite les enfants à explorer l'un des mondes les plus organisés et essentiels de la nature. Saviez-vous qu'une abeille peut visiter plus de 2 000 fleurs en une journée ? Que chaque abeille a un rôle précis au sein de la colonie ? Ce livre dévoile la vie incroyable de ces petites travailleuses, leur importance pour notre environnement, et les menaces qui pèsent sur elles. Conçu pour éveiller la curiosité et l'esprit scientifique des jeunes lecteurs, ce documentaire mêle savoir, émerveillement et sensibilisation écologique. Un outil parfait pour comprendre pourquoi les abeilles sont indispensables à la vie sur Terre et comment chacun peut contribuer à les protéger.

Claire Gay
Grenouille éditions

Auteur

Claire Gay

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Insectes et oiseaux

Les abeilles

Claire Gay

Paru le 05/03/2026

48 pages

Grenouille éditions

10,90 €

9782384862535
