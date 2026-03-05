Mon rouleau de coloriages adhésif Pâques

Un rouleau de coloriages adhésif et repositionnable de 3 mètres de long, avec des illustrations adorables remplies de détails. Les dessins invitent les jeunes enfants à entrer dans la magie de Pâques. Le papier adhésif se fixe sur une table, une vitre ou un mur et on peut le repositionner comme on veut. Colorier seul ou à plusieurs, en totalité ou en découpant différentes scènes, chacun exprime sa créativité comme il lui plaît ! Un produit idéal pour les ateliers, les goûters ou les loisirs créatifs à la maison.