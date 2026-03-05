Inscription
#Beaux livres

Mon rouleau de coloriages adhésif Pâques

1, 2, 3 soleil !

ActuaLitté
Un rouleau de coloriages adhésif et repositionnable de 3 mètres de long, avec des illustrations adorables remplies de détails. Les dessins invitent les jeunes enfants à entrer dans la magie de Pâques. Le papier adhésif se fixe sur une table, une vitre ou un mur et on peut le repositionner comme on veut. Colorier seul ou à plusieurs, en totalité ou en découpant différentes scènes, chacun exprime sa créativité comme il lui plaît ! Un produit idéal pour les ateliers, les goûters ou les loisirs créatifs à la maison.

Par 1, 2, 3 soleil !
Chez 1, 2, 3 Soleil !

|

Auteur

1, 2, 3 soleil !

Editeur

1, 2, 3 Soleil !

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

Mon rouleau de coloriages adhésif Pâques

1, 2, 3 soleil !

Paru le 05/03/2026

1, 2, 3 Soleil !

7,95 €

ActuaLitté
9782384536559
© Notice établie par ORB
