"Je suis le Roi, le Roi Jacadi, et vous, vous êtes mes très chers sujets. Saluez ! " Un enfant s'autoproclame Roi et les autres se prêtent volontiers au jeu. Tous obéissent gaiment, on construit un palais avec du sable et des seaux, on se fait courtisan ou soldat. Mais le Roi devient tyran, et la foule se divise : c'est que tout le monde ne veut pas donner son goûter au Roi ! Un vent de révolution gronde, le Roi déclare la guerre et on se met à chanter et à le tourner en ridicule... Qu'à cela ne tienne, le Roi Jacadi les envoie tous en prison... et se retrouve seul à jouer. Une histoire tout en métaphores sur le pouvoir, en plein coeur d'une cour de récré !