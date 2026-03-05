A l'ombre des métropoles

L'ouvrage s'adresse à un public de chercheurs dans le champ des études urbaines et aux professionnels de l'aménagement (élus, techniciens en collectivité, agences d'urbanisme, architectes, etc.) L'ouvrage rassemble des contributions de sociologues, géographes et architectes qui s'intéressent aux dynamiques urbaines dans des villes petites et moyennes situées dans un "entre deux" entre urbanité et ruralité. Loin des métropoles, ces lieux peuvent être perçus comme en déclin ; ils sont néanmoins le support de pratiques sociales, culturelles et économiques variées. L'ouvrage permet de définir les petites et moyennes villes, leur histoire et les enjeux actuels qui traversent ces territoires entre attractivité résidentielle, économie locale, gouvernance, développement durable et transition en France ou ailleurs. Elsa Martin est maitresse de conférences en sociologie et membre du laboratoire Tetras (Université de Lorraine). Ses recherches portent principalement sur la sociologie des villes petites et moyennes et les politiques d'attractivité des territoires. Jean-Marc Stébé est professeur émérite de sociologie à l'Université de Lorraine. Ses recherches portent principalement sur la sociologie de la ville, de l'urbain et du périurbain.