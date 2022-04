Laïc lyonnaise, Pauline Jaricot sera béatifiée le 22 mai 2022. Explorateur et prêtre, Charles de Foucauld sera quant à lui canonisé le 15 mai prochain à Rome. Tous deux ont vécu une conversion foudroyante, le coeur transpercé par l'amour de Dieu. Tous deux ont voué ensuite leur vie à l'annonce de l'Evangile. Mais avec une approche bien différente. Et bien que nés tous deux au XIXe siècle, la vie et les paroles de Pauline et de Charles revêtent un caractère très contemporain. Ils peuvent inspirer en profondeur la vie des "A disciples-missionnairesA " que nous cherchons à être.