Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

M comme meurtre ?

Anthony Horowitz

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Un pur génie ! Et un bonheur de lecture de la première à la dernière ligne. " - The Independent Anthony Horowitz n'a pas une minute à lui. Entre l'écriture d'une série TV consacrée à Hercule Poirot et celle d'un roman dont le héros est Sherlock Holmes, son emploi du temps est plein à craquer. Et plus encore quand Steven Spielberg en personne lui commande un scénario pour la suite des aventures de Tintin. Aussi, quand Daniel Hawthorne, un ex-flic devenu détective, l'appelle pour lui proposer de rédiger un livre à quatre mains sur une enquête en cours, notre écrivain est réticent. D'autant plus que le bonhomme, si brillant soit-il, n'est pas facile à vivre. Mais lorsque Horowitz découvre les détails de l'affaire, il accepte immédiatement de s'y consacrer. Et on le comprend : une femme âgée est allée dans une entreprise de pompes funèbres pour planifier ses propres funérailles. Six heures plus tard, elle est retrouvée morte chez elle, assassinée. Savait-elle ce qui l'attendait ? Horowitz, qui a passé son existence d'écrivain à imaginer des crimes plus astucieux les uns que les autres, se retrouve cette fois devant une énigme digne des plus grands romans policiers. Anthony Horowitz s'amuse avec les codes du polar classique en élaborant un formidable jeu entre réalité et fiction qui piège littéralement le lecteur. Des suspects, des secrets, des indices, des énigmes... : saurez-vous anticiper le coup de théâtre final avant que l'auteur vous le livre ? Ce puzzle d'une rare intelligence est un véritable régal pour les amateurs du genre.

Par Anthony Horowitz
Chez Sonatine

|

Auteur

Anthony Horowitz

Editeur

Sonatine

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur M comme meurtre ? par Anthony Horowitz

Commenter ce livre

 

M comme meurtre ?

Anthony Horowitz trad. Julie Sibony

Paru le 05/03/2026

352 pages

Sonatine

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383993032
9782383993032
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.