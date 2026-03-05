M comme meurtre ?

" Un pur génie ! Et un bonheur de lecture de la première à la dernière ligne. " - The Independent Anthony Horowitz n'a pas une minute à lui. Entre l'écriture d'une série TV consacrée à Hercule Poirot et celle d'un roman dont le héros est Sherlock Holmes, son emploi du temps est plein à craquer. Et plus encore quand Steven Spielberg en personne lui commande un scénario pour la suite des aventures de Tintin. Aussi, quand Daniel Hawthorne, un ex-flic devenu détective, l'appelle pour lui proposer de rédiger un livre à quatre mains sur une enquête en cours, notre écrivain est réticent. D'autant plus que le bonhomme, si brillant soit-il, n'est pas facile à vivre. Mais lorsque Horowitz découvre les détails de l'affaire, il accepte immédiatement de s'y consacrer. Et on le comprend : une femme âgée est allée dans une entreprise de pompes funèbres pour planifier ses propres funérailles. Six heures plus tard, elle est retrouvée morte chez elle, assassinée. Savait-elle ce qui l'attendait ? Horowitz, qui a passé son existence d'écrivain à imaginer des crimes plus astucieux les uns que les autres, se retrouve cette fois devant une énigme digne des plus grands romans policiers. Anthony Horowitz s'amuse avec les codes du polar classique en élaborant un formidable jeu entre réalité et fiction qui piège littéralement le lecteur. Des suspects, des secrets, des indices, des énigmes... : saurez-vous anticiper le coup de théâtre final avant que l'auteur vous le livre ? Ce puzzle d'une rare intelligence est un véritable régal pour les amateurs du genre.