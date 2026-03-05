Inscription
Reconnaître & retenir les chants d'oiseaux

Raphaël Sané

Une méthode innovante pour apprendre facilement et surtout retenir le chant de 45 espèces communes d'oiseaux. S'inspirant des derniers travaux des neurosciences sur la mémoire, Raphaël Sané, naturaliste ornithologue, propose des outils inédits pour permettre aux amateurs de percer le mystère du parler oiseau. Le plus : les QR codes pour écouter 200 chants et cris d'oiseaux. Le pépiement du moineau, le tambourinage du pic épeiche, le croassement de la corneille, le ululement de la chouette hulotte... Les chants d'oiseaux nous émerveillent et nous font du bien. Mais qui n'a jamais eu envie de les reconnaître ? Et combien ont essayé de les apprendre... avant d'abandonner, faute de méthode ? S'inspirant des derniers travaux des neurosciences sur la mémoire, Raphaël Sané, naturaliste et ornithologue, propose une méthode originale pour identifier facilement les chants des oiseaux les plus communs de nos régions, et surtout pour les retenir durablement ! Une méthode ludique en 5 étapes , inspirée des techniques des mnémonistes, ces champions de la mémoire, vous guide pas à pas : conseils d'écoute, applications utiles, clé d'identification, astuces mnémotechniques... un apprentissage progressif, accessible à tous, même aux débutants. 85 espèces sont abordées et 45 fiches des oiseaux les plus communs sont détaillées, classées des vocalisations les plus simples aux plus complexes, avec toutes les informations essentielles pour les reconnaître et les retenir. Plus de 180 enregistrements de chants et cris sont accessibles via des QR codes , réunis sur un mini-site complet et intuitif, pour s'entraîner à la maison comme en balade, vérifier une identification et mémoriser durablement.

Reconnaître & retenir les chants d'oiseaux

Raphaël Sané

Paru le 05/03/2026

128 pages

Editions Eugen Ulmer

12,90 €

