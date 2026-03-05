Italie et Chili au coeur de la guerre froide

A partir d'un ensemble inédit d'archives diplomatiques conservées en Italie et au Chili, croisées avec une analyse fine de la presse, cet ouvrage revisite en profondeur les relations italo-chiliennes dans le contexte tendu de la guerre froide. Loin de s'arrêter aux seuls événements spectaculaires tels que l'élection d'Allende ou le coup d'Etat de 1973, il met en lumière des dynamiques méconnues : solidarités durables, recompositions partisanes, refus italien de reconnaître la junte de Pinochet, accueil des exilés chiliens... En dévoilant les circulations politiques, diplomatiques et militantes entre les deux pays, l'autrice offre une lecture transnationale, qui renouvelle l'histoire des liens entre l'Italie et l'Amérique latine.