Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Italie et Chili au coeur de la guerre froide

Elisa Santalena

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A partir d'un ensemble inédit d'archives diplomatiques conservées en Italie et au Chili, croisées avec une analyse fine de la presse, cet ouvrage revisite en profondeur les relations italo-chiliennes dans le contexte tendu de la guerre froide. Loin de s'arrêter aux seuls événements spectaculaires tels que l'élection d'Allende ou le coup d'Etat de 1973, il met en lumière des dynamiques méconnues : solidarités durables, recompositions partisanes, refus italien de reconnaître la junte de Pinochet, accueil des exilés chiliens... En dévoilant les circulations politiques, diplomatiques et militantes entre les deux pays, l'autrice offre une lecture transnationale, qui renouvelle l'histoire des liens entre l'Italie et l'Amérique latine.

Par Elisa Santalena
Chez UGA Editions

|

Auteur

Elisa Santalena

Editeur

UGA Editions

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Italie et Chili au coeur de la guerre froide par Elisa Santalena

Commenter ce livre

 

Italie et Chili au coeur de la guerre froide

Elisa Santalena

Paru le 05/03/2026

318 pages

UGA Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377475612
9782377475612
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.