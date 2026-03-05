Inscription
#Beaux livres

Le magicien d'Oz de Victor Fleming

Le Magicien d'Oz brille en Technicolor mais est empli d'ombres. Cet essai lève le voile sur une fabrication chaotique, marquée par l'alternance de réalisateurs et de scénaristes, et relit le film comme parabole de l'Amérique des années 1930 et du mythe hollywoodien. Aujourd'hui, le succès de Wicked et les récentes adaptations au cinéma ont remis Oz au centre du box-office, ravivant l'attention pour le classique de 1939. Entre les blessures intimes de Judy Garland, les lectures politiques et queer et le charme de ses imperfections, se révèle une oeuvre composite, loin d'être infantile. Avec un regard contemporain, l'auteur montre comment le " retour à la maison " continue de nous questionner, dévoilant à chaque vision de nouvelles nuances d'identité, de désir et de désenchantement.

Par Gabriele Marcello
Chez Gremese International

Gabriele Marcello

Gremese International

Essais

Le magicien d'Oz de Victor Fleming

Paru le 16/04/2026

21,00 €

