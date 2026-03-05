Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

10 comptines sonores à gestes pour mimer et jouer avec bébé en livre musical

Marie Deloste

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grandes piles alcalines et un bouton volume Grace à l'exclusivité du module sonore de Thomas jeunesse, les petits lecteurs et leurs parents découvrent les grandes piles alcalines et le réglage du volume sonore. Chantez, mimez, rigolez ! Ce livre sonore réunit les comptines les plus tendres er rigolotes de l'enfance Un livre sonore plein de joie et de mouvement pour partager des moments complices avec votre tout-petit ! Ce livre musical interactif, conçu dès 1 an, propose 10 comptines à mimer, accompagnées de jolies illustrations qui montrent les gestes à faire avec bébé. Page après page, l'enfant suit les mouvements en image et les reproduit facilement, en rythme avec la musique. Une poule sur un mur, La famille tortue, Pirouette cacahouète... autant de chansons classiques qui invitent à chanter, bouger, taper dans les mains, sauter ou se balancer dans les bras de papa ou maman ! Grâce à ses boutons sonores adaptés aux petites mains, ce livre permet une découverte musicale en toute autonomie. Il favorise l'éveil corporel, la motricité fine, la coordination, le langage et le plaisir de jouer ensemble. Les illustrations douces et claires aident l'enfant à visualiser chaque geste, rendant l'apprentissage simple et amusant. Idéal pour initier bébé à l'univers de la musique et du mouvement dès ses premiers jeux.

Par Marie Deloste
Chez Thomas Jeunesse

|

Auteur

Marie Deloste

Editeur

Thomas Jeunesse

Genre

Livres sonores

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 10 comptines sonores à gestes pour mimer et jouer avec bébé en livre musical par Marie Deloste

Commenter ce livre

 

10 comptines sonores à gestes pour mimer et jouer avec bébé en livre musical

Marie Deloste

Paru le 19/03/2026

22 pages

Thomas Jeunesse

14,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782354817107
9782354817107
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.