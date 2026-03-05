10 comptines sonores à gestes pour mimer et jouer avec bébé en livre musical

Grandes piles alcalines et un bouton volume Grace à l'exclusivité du module sonore de Thomas jeunesse, les petits lecteurs et leurs parents découvrent les grandes piles alcalines et le réglage du volume sonore. Chantez, mimez, rigolez ! Ce livre sonore réunit les comptines les plus tendres er rigolotes de l'enfance Un livre sonore plein de joie et de mouvement pour partager des moments complices avec votre tout-petit ! Ce livre musical interactif, conçu dès 1 an, propose 10 comptines à mimer, accompagnées de jolies illustrations qui montrent les gestes à faire avec bébé. Page après page, l'enfant suit les mouvements en image et les reproduit facilement, en rythme avec la musique. Une poule sur un mur, La famille tortue, Pirouette cacahouète... autant de chansons classiques qui invitent à chanter, bouger, taper dans les mains, sauter ou se balancer dans les bras de papa ou maman ! Grâce à ses boutons sonores adaptés aux petites mains, ce livre permet une découverte musicale en toute autonomie. Il favorise l'éveil corporel, la motricité fine, la coordination, le langage et le plaisir de jouer ensemble. Les illustrations douces et claires aident l'enfant à visualiser chaque geste, rendant l'apprentissage simple et amusant. Idéal pour initier bébé à l'univers de la musique et du mouvement dès ses premiers jeux.