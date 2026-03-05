Inscription
#Beaux livres

Architecture internationale by International d'Architecture

Julian Rincon

ActuaLitté
Sous la direction de Julian Rincon, International d'Architecture développe depuis plus de vingt ans une approche fondée sur la précision constructive, la lumière et l'écoute attentive du lieu. A travers une sélection de projets réalisés en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique, ce livre retrace une aventure architecturale qui relie les territoires par une même exigence : celle d'une architecture durable, contextuelle et humaine. Architecture Internationale présente des réalisations où le bâti devient vecteur de transformation urbaine et sociale. Des quartiers en reconversion aux fronts de mer, des tours métropolitaines aux équipements collectifs, chaque projet illustre la volonté de l'agence de concevoir des espaces justes, lisibles et ouverts. La cohérence des lignes, la maîtrise des matières et la clarté des usages composent ici un langage commun, né de l'expérience et du dialogue. Cette publication rend hommage au travail collectif d'une équipe engagée, à ses partenaires et à l'ensemble des acteurs qui contribuent à donner forme à une vision partagée de la ville contemporaine. Elle témoigne d'une conviction profonde : l'architecture, lorsqu'elle s'appuie sur la réalité du territoire, devient un outil d'équilibre entre culture, innovation et humanité.

Par Julian Rincon
Chez Kubik Editions

Auteur

Julian Rincon

Editeur

Kubik Editions

Genre

Architecture

Architecture internationale by International d'Architecture

Julian Rincon

Paru le 05/03/2026

Kubik Editions

20,00 €

ActuaLitté
9782350831275
