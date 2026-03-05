Inscription
#Roman francophone

L'Histoire d'une famille imparfaite

Marie-Christine Scapol Vallery-Radot

ActuaLitté
Ce livre n'est pas un simple plaidoyer destiné à mettre en lumière le problème des enfants naturels, non reconnus par leur père, mais un voyage à la recherche de souvenirs, afin de renouer les fils d'une histoire vécue à l'ombre d'un secret de famille. Un témoignage authentique, édifiant, concernant un cas a priori singulier et d'ordre privé celui d'une jeune fille italienne émigrée au-delà des Alpes et embauchée comme dame de compagnie par une famille de la grande bourgeoisie parisienne, les Vallery-Radot, mais qui en réalité prend une dimension universelle. Un document clé, de nature à sensibiliser l'opinion publique sur cette question fondamentale : la paternité. "Un père qui renonce à ses enfants est comme un arbre qui renonce à ses branches".

Par Marie-Christine Scapol Vallery-Radot
Chez Neva Editions

Auteur

Marie-Christine Scapol Vallery-Radot

Editeur

Neva Editions

Genre

Littérature française

L'Histoire d'une famille imparfaite

Marie-Christine Scapol Vallery-Radot

Paru le 12/03/2026

Neva Editions

18,00 €

ActuaLitté
9782350553214
