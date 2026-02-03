Inscription
#Imaginaire

Elles se marièrent

Pascaline Nolot

ActuaLitté
Jadis, quelque part : Brune reprend conscience dans les ténèbres, au bord d'un fossé. Elle ne sait pas pourquoi elle se trouve là, et ignore ce qui lui est arrivé. Dans sa tête résonnent d'atroces cris lui indiquant qu'un événement horrible s'est produit. Y a-t-elle assisté ou, pire, y a-t-elle participé ? Malgré son appréhension, elle tente de rassembler ses souvenirs pour tout clarifier... De nos jours, ailleurs : Anya vit avec ses parents et son frère. Cette lycéenne mène une existence tranquille et épanouie parmi les siens... jusqu'au moment où son père lui annonce qu'elle va devoir épouser un parfait inconnu. Comment sa famille peut-elle ainsi la sacrifier ? L'adolescente, désespérée, cherche à échapper à cet avenir dont elle ne veut pas... A travers les époques, leurs deux destinées vont se répondre, se confondre... Pour le meilleur et pour le pire

Par Pascaline Nolot
Chez Plume Blanche

|

Auteur

Pascaline Nolot

Editeur

Plume Blanche

Genre

Mondes fantastiques

Paru le 03/02/2026

232 pages

Plume Blanche

15,00 €

ActuaLitté
9782381991580
