Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Beaux livres

Une année de Granny Squares

Kylie Moleta

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez toute la créativité et l'intemporalité du granny square avec 52 modèles pour vous accompagner tout au long de l'année ! Des jolies fleurs printanières aux joyeux motifs estivaux, des tons chauds de l'automne aux dessins géométriques de l'hiver, en passant par des créations légères et ajourées pour les beaux jours et plus épaisses pour affronter le froid. Kylie Moleta a imaginé ces différents modèles pour vous accompagner au fil des saisons, un pour chaque semaine de l'année. En plus des 52 carrés, l'autrice vous propose 4 projets à décliner selon vos envies : plaid, sac, châle et housse de coussin. Débutant ou expérimenté, c'est le livre idéal pour découvrir le granny square ! En bonus : un rabat avec la correspondance des termes de crochet en anglais et en français. KYLIE MOLETA est créatrice de modèles de crochet, notamment pour des marques de fils et des éditeurs de magazines. Retrouvez-la sur les réseaux sociaux : @stitchedupcraft.

Par Kylie Moleta
Chez L'Inédite

|

Auteur

Kylie Moleta

Editeur

L'Inédite

Genre

Couture, tricot

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une année de Granny Squares par Kylie Moleta

Commenter ce livre

 

Une année de Granny Squares

Kylie Moleta trad. Delphine Billaut

Paru le 05/03/2026

144 pages

L'Inédite

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782350324289
9782350324289
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.