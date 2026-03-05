Une année de Granny Squares

Découvrez toute la créativité et l'intemporalité du granny square avec 52 modèles pour vous accompagner tout au long de l'année ! Des jolies fleurs printanières aux joyeux motifs estivaux, des tons chauds de l'automne aux dessins géométriques de l'hiver, en passant par des créations légères et ajourées pour les beaux jours et plus épaisses pour affronter le froid. Kylie Moleta a imaginé ces différents modèles pour vous accompagner au fil des saisons, un pour chaque semaine de l'année. En plus des 52 carrés, l'autrice vous propose 4 projets à décliner selon vos envies : plaid, sac, châle et housse de coussin. Débutant ou expérimenté, c'est le livre idéal pour découvrir le granny square ! En bonus : un rabat avec la correspondance des termes de crochet en anglais et en français. KYLIE MOLETA est créatrice de modèles de crochet, notamment pour des marques de fils et des éditeurs de magazines. Retrouvez-la sur les réseaux sociaux : @stitchedupcraft.