Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

Timoté aime le printemps

Mélanie Combes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Timoté découvre le printemps ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. L'hiver est terminé, les jours s'allongent : ça y est, le printemps arrive ! Timoté est tout content : en classe puis chez ses grands-parents, il découvre les bourgeons sur les arbres, les abeilles qui butinent les nouvelles fleurs et les oiseaux qui défendent leur nid et leurs petits. Sans parler de tous les bébés animaux qui naissent à cette saison ! C'est sûr, Timoté aime vraiment le printemps ! Votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !

Par Mélanie Combes
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Mélanie Combes

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres personnages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Timoté aime le printemps par Mélanie Combes

Commenter ce livre

 

Timoté aime le printemps

Mélanie Combes

Paru le 05/03/2026

24 pages

Editions Gründ

5,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324038815
9782324038815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.