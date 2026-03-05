Timoté aime le printemps

Timoté découvre le printemps ! Timoté est un petit lapin qui, au fil des albums, partage sa vie avec ses copains et sa famille. L'hiver est terminé, les jours s'allongent : ça y est, le printemps arrive ! Timoté est tout content : en classe puis chez ses grands-parents, il découvre les bourgeons sur les arbres, les abeilles qui butinent les nouvelles fleurs et les oiseaux qui défendent leur nid et leurs petits. Sans parler de tous les bébés animaux qui naissent à cette saison ! C'est sûr, Timoté aime vraiment le printemps ! Votre enfant peut désormais écouter gratuitement la version audio de l'histoire via l'application Lizzie en scannant le QR code à retrouver dans le livre !