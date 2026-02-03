A seize ans, après un deuil, j'ai brutalement perdu l'accès à la joie. Mon énergie de vie n'avait cependant pas disparu ! Je ne crois pas qu'il y ait une seule voie pour retrouver la joie, mais je suis intimement convaincue qu'il n'y a pas meilleur appui qu'autrui quand il nous ouvre les bras et nous aide à dire et ressentir, pour sortir du figement et remettre la vie en mouvement. Aujourd'hui coach et thérapeute spécialisée dans l'accompagnement du trauma, je vous partage ici mon histoire et ma pratique pour soutenir celles et ceux qui traversent l'épreuve, accompagnent les autres, ou ressentent l'urgence de vivre. Emmanuelle Weber est fondatrice du cabinet de thérapie des Racines et du Sens et co-fondatrice du collectif In Movere Associés, cabinet de coaching et d'outplacement dédié à l'accompagnement du mouvement humain au coeur des enjeux de l'entreprise.