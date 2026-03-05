Inscription
La balade de May

Mimi Yang

Un formidable album pour s'arrêter sur les petites choses de la vie ! Le premier livre d'une jeune illustratrice prometteuse, Mimi Yang. C'est l'heure du déjeuner et May part acheter des oeufs pour sa maman. Ca tombe bien, elle adore se promener et observer ce qui l'entoure. Sur son chemin, elle va faire plein de belles rencontres : la boulangère et ses délicieux gâteaux ; des escargots, des fourmis et une coccinelle cachée sous un feuillage ; une famille oiseaux bien au chaud dans son nid ; une vieille dame vêtue de rose ; et même un chien... perdu dans un parc ! Et si elle l'aidait à retrouver ses maîtres ? Mimi Yang utilise son univers aux couleurs pastel et ses traits légers peints en aquarelle pour proposer un album doux et poétique où le temps s'écoule lentement et où chaque pas est la promesse d'une nouvelle aventure. Un album où le petit lecteur pourra facilement s'identifier. Car quel enfant ne s'est jamais arrêté aux abords d'un chemin pour observer un détail de la nature ?

Par Mimi Yang
Chez Editions Gründ

Auteur

Mimi Yang

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

La balade de May

Mimi Yang trad. Emma Gautier

Paru le 12/03/2026

32 pages

Editions Gründ

14,95 €

9782324038471
