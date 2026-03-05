Inscription
#Album jeunesse

Mes premières chansons au printemps

Joanna Rzezak

ActuaLitté
Ecoute les chansons du printemps ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est le printemps ! Découvre au fil des pages de cet ouvrage sonore 7 chansons incontournables pour célébrer cette saison : " C'est le printemps " d'Henri Dès ; " Petit ver de terre " ; " Dans ce jardin " ; " Pipi sur le gazon " ; " Mars arrive " ; " Y'a un coucou " ; " Itsy bitsy spider ". Les douces illustrations de Joanna Rzezak accompagnent ce moment complice avec l'enfant. Nouveau : Un maxi temps d'écoute ! 7 puces sonores, 7 chansons, 2 piles AAA incluses, bouton volume réglable (fort, moyen, off) Une expérience encore plus riche, pratique et durable à offrir aux enfants !

Par Joanna Rzezak
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Joanna Rzezak

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres sonores

Mes premières chansons au printemps

Joanna Rzezak

Paru le 05/03/2026

14 pages

Editions Gründ

12,00 €

ActuaLitté
9782324038129
© Notice établie par ORB
