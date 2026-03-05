Royaume en péril

Les héros sont rarement à la hauteur de leur légende... Keu, le frère adoptif du Roi Arthur, et ses compagnons d'armes - les chevaliers de la Table Ronde - reviennent à la vie chaque fois que le royaume d'Angleterre est menacé. Après s'être battus à Hastings, dans les tranchées de la Somme et sur les plages de Normandie, ils sont lassés des guerres. Cette fois-ci, à leur réveil, ils découvrent un pays en proie au dérèglement climatique et à des troubles politiques : la police et l'armée ont été privatisées, la montée des eaux a redessiné les côtes et une bonne partie du pays a été vendu à des puissances étrangères. Il semblerait même que ce chaos ait provoqué le retour d'un dragon... Tant que l'Angleterre ne sera pas tirée d'affaire, les chevaliers ne pourront pas retrouver le sommeil. Ce premier roman est une réécriture contemporaine et écoféministe de la légende arthurienne, portée par un humour décapant, entre Fantaisies guérillères de Guillaume Lebrun et Kaamelott d'Alexandre Astier.