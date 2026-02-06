Tendre ou passionné, courtois ou sensuel, l'amour est un thème iconographique majeur qui a inspiré une myriade d'artistes. Sont ici réunies des peintures, esquisses ou photographies signées d'Edvard Munch, René Magritte ou encore Miyagawa Choshun. Des citations et extraits littéraires choisis leur répondent, dans un dialogue universel et sensible. Poète et auteure de livres d'art, Béatrice Fontanel signe l'introduction.