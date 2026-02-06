Inscription
#Beaux livres

Amours

Béatrice Fontanel, Caroline Gibert

Tendre ou passionné, courtois ou sensuel, l'amour est un thème iconographique majeur qui a inspiré une myriade d'artistes. Sont ici réunies des peintures, esquisses ou photographies signées d'Edvard Munch, René Magritte ou encore Miyagawa Choshun. Des citations et extraits littéraires choisis leur répondent, dans un dialogue universel et sensible. Poète et auteure de livres d'art, Béatrice Fontanel signe l'introduction.

Par Béatrice Fontanel, Caroline Gibert
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Béatrice Fontanel, Caroline Gibert

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Thèmes picturaux

Amours

Béatrice Fontanel

Paru le 06/02/2026

72 pages

Editions de la Martinière

12,90 €

9791040125464
