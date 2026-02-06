Les Enquêtes de Lady Souris et Jimmy Tigré

Le deuxième tome d'une nouvelle série portée par un duo d'enquêteurs très attachants. Un premier tome qui a séduit les lecteurs. Un livre jeu BD avec 3 enquêtes à résoudre. Qui a volé la toile de Madeleine le soir de sa présentation dans le café de son père à Montmartre ? Marcellin Doré, le collectionneur d'art ? Pablo le modèle qui a posé pour le tableau ? Guillaume, le poète du quartier ? Trois enquêtes à résoudre en plein au coeur de Paris ! - Des indices sont dissimulés dans les cases et les dialogues au fil de l'histoire. - Un tableau illustrant la résolution du problème conclut l'enquête. - Des anecdotes de la vie de Lady Souris et Jimmy Tigré pour que les lecteurs s'attachent aux personnages. Un duo de personnages très attachants : Lady Souris est une enquêtrice très réputée en écosse. Elle voyage en France accompagnée de son jeune assistant Jimmy Tigré, curieux et débrouillard.
Par
Quentin Girardclos Chez
Editions de la Martinière
