#Album jeunesse

Les Enquêtes de Lady Souris et Jimmy Tigré

Quentin Girardclos

ActuaLitté
Le deuxième tome d'une nouvelle série portée par un duo d'enquêteurs très attachants. Un premier tome qui a séduit les lecteurs. Un livre jeu BD avec 3 enquêtes à résoudre. Qui a volé la toile de Madeleine le soir de sa présentation dans le café de son père à Montmartre ? Marcellin Doré, le collectionneur d'art ? Pablo le modèle qui a posé pour le tableau ? Guillaume, le poète du quartier ? Trois enquêtes à résoudre en plein au coeur de Paris ! - Des indices sont dissimulés dans les cases et les dialogues au fil de l'histoire. - Un tableau illustrant la résolution du problème conclut l'enquête. - Des anecdotes de la vie de Lady Souris et Jimmy Tigré pour que les lecteurs s'attachent aux personnages. Un duo de personnages très attachants : Lady Souris est une enquêtrice très réputée en écosse. Elle voyage en France accompagnée de son jeune assistant Jimmy Tigré, curieux et débrouillard.

Par Quentin Girardclos
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Quentin Girardclos

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Les Enquêtes de Lady Souris et Jimmy Tigré

Quentin Girardclos

Paru le 06/02/2026

64 pages

Editions de la Martinière

11,90 €

Scannez le code barre 9791040122197
9791040122197
© Notice établie par ORB
