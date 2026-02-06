Les Enquêtes de Lady Souris et Jimmy Tigré

Le deuxième tome d'une nouvelle série portée par un duo d'enquêteurs très attachants. Un premier tome qui a séduit les lecteurs. Un livre jeu BD avec 3 enquêtes à résoudre. Qui a volé la toile de Madeleine le soir de sa présentation dans le café de son père à Montmartre ? Marcellin Doré, le collectionneur d'art ? Pablo le modèle qui a posé pour le tableau ? Guillaume, le poète du quartier ? Trois enquêtes à résoudre en plein au coeur de Paris ! - Des indices sont dissimulés dans les cases et les dialogues au fil de l'histoire. - Un tableau illustrant la résolution du problème conclut l'enquête. - Des anecdotes de la vie de Lady Souris et Jimmy Tigré pour que les lecteurs s'attachent aux personnages. Un duo de personnages très attachants : Lady Souris est une enquêtrice très réputée en écosse. Elle voyage en France accompagnée de son jeune assistant Jimmy Tigré, curieux et débrouillard.