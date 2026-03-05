Inscription
Psychologie de la manipulation

Benoît Heilbrunn

Un essai sur la manipulation mentale par une vingtaine de contributeurs, présenté sous forme journalistique. L'espèce humaine a l'esprit crédule : elle aime croire aux promesses, comme on croit aux prouesses du magicien. C'est la raison pour laquelle la manipulation prospère. De la bienveillance affichée du nudge au lavage de cerveaux qui a toujours été l'arme favorite des systèmes totalitaires, le spectre est large. Où commence la manipulation ? A qui profite-t-elle ? Est-elle forcément diabolique ? Comment la déjouer et s'en prémunir ? Telles sont les interrogations auxquelles Gérald Bronner, Héloïse Junier, Serge Tisseron et bien d'autres spécialistes sont, dans ce livre, invités à répondre.

Par Benoît Heilbrunn
Pocket

Auteur

Benoît Heilbrunn

Editeur

Pocket

Genre

Psyhologie sociale

Psychologie de la manipulation

Benoît Heilbrunn

Paru le 05/03/2026

312 pages

Pocket

10,30 €

9782266357524
