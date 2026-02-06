Inscription
#Essais

L'art des bruits

Luigi Russolo

Daté de 1913, L'Art des bruits, "Manifeste futuriste", impressionne par son anticipation des nouvelles formes de musique : partant du principe que les sons purs ont fait leur temps, il affirme que la musique nouvelle devra tenir compte des bruits, autant sur le plan de l'harmonie que sur celui du rythme. Le premier concert de musique "bruitiste" se tient à Milan en 1914. Le présent texte en explique les caractéristiques et les enjeux. Son auteur distingue six catégories de bruits propres à notre expérience quotidienne. Mais il se défend d'une pure relation imitative avec le réel. Il s'agit de créer une émotion acoustique. Par retournement, il montre la musicalité de notre environnement sonore. Après Russolo, viendront Varèse et Prokofiev, John Cage, Erik Satie ou encore Theremin.

Par Luigi Russolo
Chez Editions Allia

|

Auteur

Luigi Russolo

Editeur

Editions Allia

Genre

Musicologie

L'art des bruits

Luigi Russolo

Paru le 06/02/2026

48 pages

Editions Allia

6,50 €

ActuaLitté
