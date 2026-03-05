Le forêt de Varogg

Troisième tome de LA série déjà culte racontant les aventures des héros Minecraft créés par Frigiel. L'histoire drôle et passionnante de deux héros tirés de l'univers Minecraft, pour tous les fans du jeu vidéo et pour tous les lecteurs épris d'aventure. Erald est vivant ! Mais que s'est-il passé ? Prisonnier du pénitencier sous-marin de Suratan, Frigiel va d'abord devoir trouver un moyen de s'échapper et de libérer ses amis avant de comprendre pourquoi son grand-père est ici. D'autres prisonniers doivent également être libérés : deux habitants de Lanniel, un gobelin du nom de Stekx et quelques guerrières Sarmates : un peuple matriarcal du delta des pieuvres surnommé les " tueuses d'Endermen ". Avec ces nouveaux compagnons, Frigiel et ses amis vont devoir trouver un moyen de sortir de cette cité engloutie afin de se remettre à la recherche du second coffre se trouvant à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une nuit éternelle.