Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Dans leurs yeux

Charlotte Letourneur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une voix sur laquelle il faudra désormais compter dans le polar ! Dans la neige nancéienne, le corps de Caroline Meslet gît, calciné. Seuls ses yeux, soigneusement posés sur la dépouille, semblent avoir échappé aux flammes. Cette macabre découverte n'est que le premier acte d'une série de meurtres. Cruels, méthodiques, insoutenables. Le capitaine Jébédiah Charon s'enfonce alors dans l'enfer de cette enquête, épaulé par son équipe et par Sasha Drouot, brillante médecin légiste... et ancien amour éconduit. Très vite, les souvenirs s'installent entre eux, ravivant les braises du passé pour enflammer le présent.

Par Charlotte Letourneur
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Charlotte Letourneur

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans leurs yeux par Charlotte Letourneur

Commenter ce livre

 

Dans leurs yeux

Charlotte Letourneur

Paru le 05/03/2026

496 pages

Fleuve Noir

21,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159372
9782265159372
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.