Dans leurs yeux

Une voix sur laquelle il faudra désormais compter dans le polar ! Dans la neige nancéienne, le corps de Caroline Meslet gît, calciné. Seuls ses yeux, soigneusement posés sur la dépouille, semblent avoir échappé aux flammes. Cette macabre découverte n'est que le premier acte d'une série de meurtres. Cruels, méthodiques, insoutenables. Le capitaine Jébédiah Charon s'enfonce alors dans l'enfer de cette enquête, épaulé par son équipe et par Sasha Drouot, brillante médecin légiste... et ancien amour éconduit. Très vite, les souvenirs s'installent entre eux, ravivant les braises du passé pour enflammer le présent.