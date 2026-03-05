Inscription
#Roman francophone

Dieu bénisse l'Amérique

Mark SaFranko

ActuaLitté
" Une chose est sûre, d'entrée de jeu, c'était mal barré. " Chronique d'une enfance et d'une adolescence chaotiques dans les Etats-Unis des années 1950, Dieu bénisse l'Amérique est une critique tragi-comique du rêve américain. Max Zajack, alter-ego de l'auteur, passe une enfance et une adolescence chaotiques dans une banlieue ouvrière du New Jersey, peuplée d'immigrants polonais. Au sein de cette société d'après-guerre où, malgré la misère sociale, on croit que le rêve américain est encore possible, ses parents, racistes et fervents catholiques, reportent sur lui toutes leurs frustrations et leurs échecs. Max tente de s'en sortir entre les violences familiales, ses difficultés d'intégration à l'école, ses petits boulots, ses premiers émois amoureux et de nombreuses déconvenues souvent cocasses. A travers la chronique d'une époque marquée par la guerre du Vietnam, la peur du communisme et les émeutes raciales, Max, en anti-héros génialement attachant, dépeint son quotidien avec réalisme, sincérité et beaucoup d'humour. Un chef d'oeuvre !

Par Mark SaFranko
Chez 10/18

|

Auteur

Mark SaFranko

Editeur

10/18

Genre

Littérature anglo-saxonne

Dieu bénisse l'Amérique

Mark SaFranko trad. Karine Lalechère

Paru le 05/03/2026

401 pages

10/18

9,20 €

ActuaLitté
9782264087089
