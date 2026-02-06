Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Hasel et Rose

Christiane Duchesne, Caroline Magerl

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ROSE se sent très seule dans la nouvelle ville. Tout est différent, tout y est étrange. Elle fait un souhait... mais sans être sûre de ce qu'elle souhaite. Elle cherche, mais sans être sûre de ce qu'elle cherche. Là-bas dans le lointain, quelqu'un d'autre entreprend un long voyage. Alors peut-être, seulement peut-être, qu'Hasel et Rose pourront trouver le courage d'un nouveau départ. Ensemble. Une histoire magique d'espoir et de renaissance pour ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient aimé. Hasel et Rose célèbre la puissance de l'imaginaire et de la résilience lorsque la vie devient trop difficile.

Par Christiane Duchesne, Caroline Magerl
Chez D'eux

|

Auteur

Christiane Duchesne, Caroline Magerl

Editeur

D'eux

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Hasel et Rose par Christiane Duchesne, Caroline Magerl

Commenter ce livre

 

Hasel et Rose

Caroline Magerl trad. Christiane Duchesne

Paru le 06/02/2026

32 pages

D'eux

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782925347552
9782925347552
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.