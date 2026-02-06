ROSE se sent très seule dans la nouvelle ville. Tout est différent, tout y est étrange. Elle fait un souhait... mais sans être sûre de ce qu'elle souhaite. Elle cherche, mais sans être sûre de ce qu'elle cherche. Là-bas dans le lointain, quelqu'un d'autre entreprend un long voyage. Alors peut-être, seulement peut-être, qu'Hasel et Rose pourront trouver le courage d'un nouveau départ. Ensemble. Une histoire magique d'espoir et de renaissance pour ceux qui ont perdu ce qu'ils avaient aimé. Hasel et Rose célèbre la puissance de l'imaginaire et de la résilience lorsque la vie devient trop difficile.