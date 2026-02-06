Parade de Sens

Les images de Fantine Isis nous emmènent dans une atmosphère très particulière, entre l'illustration jeunesse, les miniatures orientales, les traditions populaires de pays inconnus. Des personnages sans genre particulier, parfois coiffés d'étranges bicornes, demi-divinités dansantes, parcourent des paysages obscurs, font des rencontres inopinées. Les silhouettes que l'on croise pendant la lecture nous suggèrent des mystères à résoudre. Elles nous invitent à entrer dans des tentes ou des bâtiments aux profondeurs insoupçonnés. Les différentes figures se courent après dans un déluge de couleurs vives et réjouissantes. Ce livre tout public peut tout aussi bien être lu par un enfant comme un imagier ou servir de tarot divinatoire à un adulte.