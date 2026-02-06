Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Parade de Sens

Fantine Isis

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les images de Fantine Isis nous emmènent dans une atmosphère très particulière, entre l'illustration jeunesse, les miniatures orientales, les traditions populaires de pays inconnus. Des personnages sans genre particulier, parfois coiffés d'étranges bicornes, demi-divinités dansantes, parcourent des paysages obscurs, font des rencontres inopinées. Les silhouettes que l'on croise pendant la lecture nous suggèrent des mystères à résoudre. Elles nous invitent à entrer dans des tentes ou des bâtiments aux profondeurs insoupçonnés. Les différentes figures se courent après dans un déluge de couleurs vives et réjouissantes. Ce livre tout public peut tout aussi bien être lu par un enfant comme un imagier ou servir de tarot divinatoire à un adulte.

Par Fantine Isis
Chez Ion Editions

|

Auteur

Fantine Isis

Editeur

Ion Editions

Genre

Illustration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Parade de Sens par Fantine Isis

Commenter ce livre

 

Parade de Sens

Fantine Isis

Paru le 06/02/2026

32 pages

Ion Editions

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919347513
9782919347513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.