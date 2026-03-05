Libérez votre cerveau de l'anxiété

Un guide pratique incarné, détaillé et éclairant pour reprendre en main sa santé mentale ! Qu'est-ce que l'anxiété ? Pourquoi en souffre-t-on ? Que se passe-t-il dans le cerveau d'un anxieux ? Comment sortir du cercle vicieux de l'angoisse ? Est-ce une question de volonté ou d'hygiène de vie ? Autant de questions que s'est posées Ferran Cases, un grand anxieux qui narre avec une pointe d'humour les difficultés qu'il a pu rencontrer durant quinze ans. Son amie Sara Teller, docteure en neurosciences, commente avec empathie ses états d'âmes et autres crises d'angoisse, en décryptant les mécanismes cérébraux en jeu. Son éclairage scientifique extrêmement accessible permet de comprendre : - pourquoi la peur est un réflexe de survie normal - pour quelles raisons elle peut se transformer en anxiété chronique - quelles sont les leviers d'action pour reprogrammer son cerveau