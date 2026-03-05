Inscription
Strategiia

Alexander Svetchine

La première traduction française de l'un des ouvrages cardinaux de la pensée stratégique. C'est à Moscou, en 1926, que paraît la première édition d'un livre hors-norme, sobrement intitulé Strategiia ( Stratégie ). Son auteur : Alexandre Svétchine, officier du tsar rallié à la révolution bolchevique, général de l'Armée rouge et professeur de stratégie pour la génération des officiers qui, un jour, affrontera et finira par vaincre la Wehrmacht. Svétchine aura un destin tragique : il périra en 1938, victime des purges staliniennes. Mais il laisse derrière lui une oeuvre dont Strategiia est la clef de voûte, et qui renouvelle entièrement la manière de penser la guerre et sa conduite : Clausewitz avait posé la guerre comme poursuite de la politique par d'autres moyens, identifié sa conduite entre raison, passion et génie, posé les distinctions basiques entre la stratégie et le combat. Reprenant l'oeuvre clausewitzienne inachevée, Svétchine l'approfondit et la dépasse en y intégrant l'héritage des deux révolutions, industrielle et politique, qui surviennent au XIXe siècle. Conduite politique au sein des Etats en guerre au travers du jeu des factions, organisation économique et industrielle de la victoire, art opératif qui guide les combats vers les buts stratégiques : autant de notions qu'élabore Svétchine, et dont la pertinence s'est vérifiée tout au long du XXe siècle et jusqu'aux guerres du XXIe siècle, en particulier celle d'Ukraine où les deux camps, s'ils ne mettent pas forcément en pratique les enseignements de Strategiia , en démontrent chaque jour la justesse. Aussi la traduction française de ce maître ouvrage, un siècle après sa parution en Union soviétique, est-elle un véritable événement. Cette édition critique coordonnée par Benoist Bihan et Patrick Bouhet livre enfin au lecteur français l'un des ouvrages les plus importants de la littérature stratégique depuis deux siècles, méconnu en France mais toujours lu et étudié en Russie mais aussi aux Etats-Unis. Une lecture fondamentale pour rendre intelligible les guerres d'hier et d'aujourd'hui.

Par Alexander Svetchine
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Alexander Svetchine

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Généralités

Strategiia

Alexander Svetchine trad. Bernard Aussedat

Paru le 05/03/2026

608 pages

Librairie Académique Perrin

29,00 €

9782262114404
