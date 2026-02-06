Inscription
#Roman francophone

Sillons

Bertrand Schmid

ActuaLitté
Adolf, qui préfère qu'on l'appelle Adi, grandit dans les années 1940 au nord de la France. Son père, employé agricole, traîne derrière lui de ferme en ferme une famille nombreuse et avare en affection. Sombre tableau. Alors, quand Adi est envoyé en Suisse alémanique pour travailler dans un hôtel, la séparation sonne comme une promesse pour le jeune homme avide de revanche sociale et tourmenté par une ambition douloureuse. Adi rêve d'autre chose, mais il a du mal à concilier les échappées que la vie lui offre avec ce qu'on lui a inculqué pour "être un homme" . Ce roman de la colère sonde les chemins tracés en quête du dépassement de ce qui nous construit. Par sa forme littéraire "caméra à l'épaule" , écrit à la deuxième personne et empruntant à l'argot et aux parlers régionaux, il nous encourage à une vision empathique du personnage.

Bertrand Schmid
La Baconnière

|

Auteur

Bertrand Schmid

Editeur

La Baconnière

Genre

Littérature française

Sillons

Bertrand Schmid

Paru le 06/02/2026

180 pages

La Baconnière

18,50 €

ActuaLitté
9782889601899
